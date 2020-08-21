لبنان | بهاء الحريري لـ”صوت كل لبنان”: الموضوع لم يعد “لعبة”… وعلى حزب الله تسليم عياش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّد الشيخ بهاء الحريري انّ “على حزب الله والدولة اللبنانية تسليم سليم عياش”، معتبرا انّ “صلاحيات المحكمة محدودة ولا يمكنها اتهام احزاب وسلطات فلا شيء يعوّض خسارة والدي لكننا نؤمن بحكم المحكمة الدولية”.

وقال الحريري في حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان” إن “حزب الله يتحمّل مسؤولية عدم تسليم عياش للعدالة والموضوع لم يعد “لعبة” والمحكمة اشارت الى وجود ادلة غير مباشرة عن وجود عملية اغتيال سياسي”.

واشار الى انّه على تواصل دائم مع البطريرك الراعي وعلى اعلى درجات التنسيق وهو بالنسبة له بمثابة الأب.

ورأى بهاء الحريري أن “انفجار بيروت جريمة ضد الانسانية واطالب بتحقيق دولي لكشف الحقيقة”.

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وأكد أن المرفأ تحت سيطرة حزب الله واريد ان اعرف كيف بقيت هذه المواد المتفجرة لمدة 6 سنوات في منطقة سكنية يتواجد فيها اكثر من مليوني نسمة.

وشدّد الحريري على انّ “من اولويات الحكومة الجديدة ان تعمل على دحر المنظومة الحالية من الحكم المؤلفة من حزب الله وزعماء الحرب، اضافة الى العمل على وضع برنامج لإعادة الاعمار ومساعدة المتضررين”.

واردف: “يجب الضغط نحو قانون انتخاب جديد وفصل الدين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل على انشاء مجلس الشيوخ”.

ودعا الشيخ بهاء الحريري اللبنانيين في ختام حديثه، بعدم فقدان الأمل، وقال: “انا مؤمن باللبنانيين وبقدرتهم و”فقدان الأمل” غير موجود في قاموسي”.