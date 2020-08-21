كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين جبران باسيل أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انّ “محاولة الانقلاب السياسي على العهد أُحبطت وخلافنا مع باقي الأفرقاء لأننا من خارج المنظومة السياسية”. واشار في حديث لـ”الميادين” الى انّ “خنق لبنان من الخارج أدى إلى انهيار نظامه الاقتصادي”. وفي ظل هذه التصريحات، يمرّ الشعب اللبناني بأسوأ مرحلة اقتصادية ومالية ونفسية، إذ لم يجفّ بعد دم المغدورين بانفجار المرفأ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | باسيل: محاولة الانقلاب السياسي على العهد أُحبطت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.