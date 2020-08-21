لبنان | إصابة جديدة بفيروس كورونا في شحيم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 6 دقائق

اعلنت بلدية شحيم في بيؤان، انه “تم تسجيل إصابة جديدة من أبناء البلدة القاطنين في بيروت”.

واشارت الى ان “العدد التراكمي للإصابات بلغ 11 في شحيم، 4 منهم يقيمون خارج شحيم”.

وتمنت البلدية للجميع الشفاء العاجل، وذكرت بـ”ضرورة إتّباع كافّة أساليب الوقاية والحماية والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامة دائما”.

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وعاد لبنان إلى الحجر المنزلي من جديد، إذ أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أننا عدنا إلى نقطة الصفر ولكن مع جهوزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء، مستفيدين من الخبرات والتدابير التي اكتسبناها من المرات الماضية”.

وشدد حسن على أن “هذه المرحلة تتطلب التعاون والتكاتف من الجميع ومؤازرة حكومية من مختلف الوزارات المختصة وذات الصلة واللجنة الوزارية الوطنية ولجنة الكوارث، ولكنها أيضا تضع وزارة الصحة العامة وفريق عملها في الصف الأمامي الأول، ومن واجب الوزارة أن تكون قدوة للتعاطي البناء بين كل الإدارات والمصالح والمديريات سواء في المبنى المركزي في الوزارة أم في المحافظات والأقضية كافة”.

وتوجه وزير الصحة بنداء خاص للمواطنين، مؤكدا أن “وعيهم وثقافتهم وإحساسهم بالمسؤولية يشكل أولوية في هذه الظروف العصيبة، ومن غير المسموح التشكيك بوجود كورونا أو اعتباره كذبة أو سياسة أو التشكيك بالأعداد والإصابات”.