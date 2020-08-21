لبنان | حسن اشرف على التجارب الأخيرة للكلاب البوليسية المعتمدة لتشخيص الفيروس في المطار

وزير الصحة حمد حسن
أشرف وزير الصحة العامة حمد حسن، بعد ظهر اليوم، في المطار على التجارب الأخيرة للكلاب البوليسية التي سيتم اعتمادها بشأن التشخيص المبكر لفيروس كورونا من خلال الاعتماد على حاسة الشم لدى هذه الكلاب المدربة.
وأشرف على المرحلة ما قبل الاخيرة من اعتماد تلك التجارب على المسافرين القادمين إلى لبنان الدكتور رياض سركيس وهو اختصاصي في الامراض السرطانية والمتبني لتلك التجربة بالتعاون مع فرق فرنسية والأجهزة الأمنية العاملة في المطار.
ووضعت امام الكلاب عينات لمصابين بفيروس كورونا واخرى لأشخاص اصحاء وقد اثبتت التجارب العملية التي جرت في المطار اليوم سرعة اكتشاف تلك الكلاب العينات الصحيحة لأشخاص مصابين بالفيروس، ونسق حسن مع المسؤولين في المطار التدابير والإجراءات التي ستساعد في اعتماد تلك المرحلة”.
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