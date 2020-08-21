لبنان | بلدية القبيات أعلمت الاهالي بنتيجتين ايجابيتين وطلبت من المخالطين اجراء المقتضى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلنت بلدية القبيات أن نتائج كل من الرتيب في الشرطة القضائية آ. م. ز من القبيات والرقيب في فرع المعلومات ش.أ. ي من القبيات جاءت إيجابية.

وعليه، فإن خلية الأزمة: تسأل جميع المخالطين مباشرة التواصل مع أحد الرقمين (70/703392 – 71/743192) لإجراء المقتضى اللازم كما الالتزام بالحجر الكامل لمدة 14 يوما حتى إجراء فحص ال PCR النهائي.

وأضافت في بيان، “تعلمكم بأن العديد من المخالطين لحالات من بلدة القبيات وجوارها لم يتم بعد إجراء فحص PCR لهم بداعي انتظار الوقت المناسب وبالتالي يطلب منهم الالتزام بالحجر الذاتي قبل إجراء الفحص وبعده لمدة 14 يوما والإلتزام بتوجيهات اللجنة الطبية بعد إجرائه تحت طائلة المسؤولية وتنطبق هذه الإجراءات أيضا على من قاموا بإجراء الفحص ولو كانت نتيجتهم سلبية”.

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– ستعلمكم الخلية تباعا بكل المستجدات نظرا لوجود اشتباه بحالات أخرى لدى صدور نتائجها.

– تسأل كافة أبناء البلدة الالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية والامتناع عن كل نشاط أو تجمّع غير ضرورين مع اتخاذ كلّ متطلّبات الوقاية (الكمامة، تعقيم اليدين، …) لدى الخروج من المنازل.

– نسأل للجميع دوام الصحة والشفاء للمصابين ونقوم بكل هذا لأجل سلامة البلدة وأمانها الصحي”.