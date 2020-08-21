لبنان | مستشفى بري الجامعي الحكومي: فحوص PCR متوفرة وبإشراف أخصائيين كفوئين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 12 دقيقة

أكد بيان صادر عن مستشفى نبيه بري الجامعي “ضرورة الالتزام بما يصدر عن المراجع الطبية والصحية بشأن منع انتشار عدوى وباء 19-Covid الذي أصبح يهدد المواطنين والأهل لسرعة إنتقاله وتزايد عدد المصابين به وجدية خطورته التي تؤدي إلى الوفاة”.

وأوضح أنه “منذ البداية استحدثنا مركزا للـ 19-Covid معزولا كليا عن المستشفى العامل للحالات المرضية العادية، وهو بأعلى درجات الحداثة وبطاقم طبي وتمريضي متخصص وبكفاءة عالية، واستقبل مئات الحالات في قسمي العناية المشددة والخاصة به وبأسرة العزل وكذلك في قسم الطوارئ الخاص به”.

وأعلن أن “فحوص PCR أصبحت متوفرة في المستشفى وبإشراف أخصائيين كفوئين، ونعمل على تطويره ليتمكن من إصدار مئات النتائج إذا دعت الحاجة.

وكذلك وتحسبا للأسوأ نعمل على إستحداث طابق إضافي مكون من 6 أسرة عناية ليكون قابلا لإستيعاب 12 سرير عناية فائقة، بإلاضافة الى عشرة أسرة إضافية قابلة للمضاعفة لنكون بخدمة أهلنا في الجنوب والنبطية وفي كل لبنان لتقديم ما يليق بهم ويحفظهم ويحميهم من شر هذا الداء وغيره، كما كنا دائما بجانبهم في كل المحطات والأزمات.