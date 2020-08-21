لبنان | اجتماع بري وباسيل في عين التينة… هل من أسماء مطروحة لرئاسة الحكومة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت معلومات صحفية ان اجتماع عين التينة الذي ضم الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والخليلين، ودام لثلاث ساعات تخلله غداء.

وبحثوا في الشأن الحكومي بتفاصيله، ولم يتطرّق الى اسم رئيس الحكومة المقبل لأنّ مواقف الفرقاء كلّها معروفة.

وأشارت المعلومات إلى ان اجتماع عين التينة بحث بالتفصيل في مهمّات الحكومة المقبلة والبيان الوزاري.

ودخل لبنان منذ نحو أسبوعين ففراغ حكومي على أثر انفجار مرفأ بيروت نتيجة إهمال المسؤولين وفسادهم وتحكم الدويلة بزمام الأمور في كافة قطاعات الدولة.

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ووقع انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء 4 آب وأدى إلى سقوط أكثر من 170 ضحية وأكثر من 6000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.

ورغم الاستنفار الشعبي والدولي، لا تزال السلطة تراوغ وتؤجل ولا تهتم لوجع الناس الذين فقدوا بيوتهم وأرزاقهم، وفقدوا الأمان والأمن وكل ما تبقى من أملاكهم.

أضف غلى ذلك الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيين منذ أكثر من 9 أشهر، ووباء كورونا الذي دخل من دون حسيب أو رقيب.