لبنان | إدارة الكوارث في عكار: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

سجلت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد موزعين على البلدات التالية: مشحا 4، حيذوق2، وادي الجاموس1، برج العرب1، فنيدق1، عين الذهب1، ببنين1، السنديانة1، البقيعة1، برقايل1.

وارتفع عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة الان الى 102. ليصبح عدد المصابين المسجلين منذ17 آذار الماضي وحتى اليوم 223 مصابا.

كما تم تسجيل حالة شفاء جديدة واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء الاجمالي الى 120 حالة. اما حالات الحجر المنزلي فبلغ 323 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

وفي الأسابيع الأخيرة، سجل لبنان أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا إذ تخطى الـ500 إصابة خلال 24 ساعة.

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وعاد لبنان إلى الحجر المنزلي من جديد، إذ أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أننا عدنا إلى نقطة الصفر ولكن مع جهوزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء، مستفيدين من الخبرات والتدابير التي اكتسبناها من المرات الماضية”.

وشدد حسن على أن “هذه المرحلة تتطلب التعاون والتكاتف من الجميع ومؤازرة حكومية من مختلف الوزارات المختصة وذات الصلة واللجنة الوزارية الوطنية ولجنة الكوارث، ولكنها أيضا تضع وزارة الصحة العامة وفريق عملها في الصف الأمامي الأول، ومن واجب الوزارة أن تكون قدوة للتعاطي البناء بين كل الإدارات والمصالح والمديريات سواء في المبنى المركزي في الوزارة أم في المحافظات والأقضية كافة”.

وتوجه وزير الصحة بنداء خاص للمواطنين، مؤكدا أن “وعيهم وثقافتهم وإحساسهم بالمسؤولية يشكل أولوية في هذه الظروف العصيبة، ومن غير المسموح التشكيك بوجود كورونا أو اعتباره كذبة أو سياسة أو التشكيك بالأعداد والإصابات”.