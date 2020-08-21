لبنان | جولة لعكر في غرفة الطوارىء المتقدمة في بلدية بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 4 دقائق

متابعة لتداعيات إنفجار مرفأ بيروت، زارت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بلدية بيروت، حيث عقد إجتماع حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس غرفة الطوارىء المتقدمة العميد الركن سامي الحويك، وممثلين عن وزارات الأشغال والإتصالات والشؤون الإجتماعية والهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني .

وتناول الإجتماع عمل غرفة الطوارىء المتقدمة ومحافظة بيروت وبلديتها وسير الأعمال الجارية على الأرض، من مسح الأضرار وتوزيع المساعدات وعمليات التنسيق بين جميع المعنيين.