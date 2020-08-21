لبنان | الجيش: استمرار أعمال البحث في بقعة الانفجار في المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 50 دقيقة الجيش اللبناني لا زال يبحث في موقع الانفجار أعلن الجيش في تغريدة على حسابه عبر تويتر استمرار اعمال البحث في بقعة الانفجار في المرفأ.

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