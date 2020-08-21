لبنان | التزام جزئي بقرار التعبئة العامة في البقاع الشمالي والهرمل

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الهرمل
شهدت منطقة البقاع الشمالي والهرمل التزاما جزئيا بقرار التعبئة العامة، حيث سجل إقفال المحال والمؤسسات التجارية، واقتصرت الحركة على محال السمانة والخضار والافران، فيما انتشرت عناصر من الشرطة البلدية في الهرمل للتأكيد على حسن سير التزام القرار.
وشهدت الإدارات الرسمية والبلدية دواما جزئيا لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، اما حركة السير فبقيت نشطة، فيما تتواصل المجالس الحسينية عبر وسائل التواصل، ولم تشهد دور العبادة اي صلاة جماعية، وأقيمت خطب الجمعة عن بعد. ولم يسمح كهنة القاع من احياء ذكرى الأربعين في كنائس البلدة، وإقامة القداديس. فيما جالت دوريات من الأمن الداخلي لتأكيد التزام التعليمات.
واشرف قائمقام الهرمل على التزام قرار التعبئة العامة متابعا سير العمل في الإدارات الرسمية والبلدية .
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