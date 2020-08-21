لبنان | حسن: للالتزام بتعاميم وزارة الصحة لمواجهة الوباء كي لا نذهب إلى المجهول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين وزير الصحة اللبناني حمد حسن أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ الجدير بنا أن نلتزم بتعاميم وزارة الصحة العامة لمواجهة الوباء كي لا نذهب الى المجهول. وشكر حسن خلال زيارته مركز الرعاية الصحية في جامعة بيروت العربية، جمهورية مصر على مساعدة لبنان.

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