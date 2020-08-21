لبنان | تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار التعبئة في حلبا والجوار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين سيرت قطعات قوى الامن الداخلي درويات في مختلف المناطق العكارية وأقامت حواجز ثابتة لمتابعة تطبيق قرار التعبئة العامة وخطة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا. ولم يتلزم قسم كبير من المقاهي والمطاعم في حلبا والجوار بخطة الطوارئ، وكذلك المحال التجارية غير الملحوظة باستثناءات الخطة، فعمدت عناصر دوريات قوى الامن الداخلي وشرطة بلدية حلبا الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والطلب من اصحاب المحلات المخالفة لقرار التعبئة باقفال ابوابها.

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