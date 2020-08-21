مواطن يهدد بجرق نفسه لعدم استجابة البنك بتحويل القسط إلى ابنه في الخارج
هدد العسكري المتقاعد شريف .ر بإحراق نفسه، خلال وجوده صباح اليوم في احد المصارف في مدينة صيدا، بسبب عدم استجابة ادارة وموظفي البنك لطلبه وتحويل القسط الجامعي من حسابه الشخصي لنجله الموجود في الخارج.
على الاثر، تدخل مدير البنك واحد العناصر الامنية المولجة بالحماية وحاولا تهدئته وثنيه عن فعل ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مواطن هدد باحراق نفسه لعدم تحويل قسط ابنه الجامعي الى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.