لبنان | مواطن هدد باحراق نفسه لعدم تحويل قسط ابنه الجامعي الى الخارج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

مواطن يهدد بجرق نفسه لعدم استجابة البنك بتحويل القسط إلى ابنه في الخارج

هدد العسكري المتقاعد شريف .ر بإحراق نفسه، خلال وجوده صباح اليوم في احد المصارف في مدينة صيدا، بسبب عدم استجابة ادارة وموظفي البنك لطلبه وتحويل القسط الجامعي من حسابه الشخصي لنجله الموجود في الخارج.

على الاثر، تدخل مدير البنك واحد العناصر الامنية المولجة بالحماية وحاولا تهدئته وثنيه عن فعل ذلك.