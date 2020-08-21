لبنان | نقابة مخلصي البضائع دعت المخلصين الى الالتحاق بالمرفأ السبت والأحد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 4 دقائق

دعت نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان مخلصي البضائع “التوجه أيام الجمعة السبت والأحد الى المرفأ لإنجاز معاملات الكشف على البضائع حيث ان ادارة الجمارك بالتنسيق مع ادارة استثمار مرفأ بيروت وجميع الهيئات العاملة في المرفأ قررت العمل في هذين اليومين للإسراع بالإفراج عن البضائع وتلافيا لأي عملية تراكم أو تكديس نظرا لمساحات العمل المتوفرة”.

وقالت في بيان اليوم: “إن مجلس النقابة يعمل ليل نهار لتوفير أقصى التسهيلات لعملية انسياب البضائع من وإلى لبنان عبر المرفأ بالتعاون الوثيق مع ادارة الجمارك وإدارة استثمار مرفأ بيروت على وجه التخصيص والتنسيق مع شركة BCTC مع مؤازرة كافة الجهات المعنية المشكورة على جهودها”.

أضافت: “يجدر التوضيح أنه بناء على تعليمات جانب المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك فقد تقرر ما يلي:

– إن ورشة العمل تشمل عمليات الكشف على جميع البضائع بوجود 14 مراقب كشف و4 رؤساء معاينة إضافة الى حضور الرئيس محمود مسعود لتذليل كافة المعوقات العائدة لرئاسة مصلحة بيروت وإعطاء موافقات يدويا بالنسبة لتغيير الحوالات أو أي أمر آخر يتطلب سرعة في التنفيذ مع مطلق الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب.

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– كما ويسمح سحب عينات للتحاليل المطلوبة من الوزارات المختصة بالتنسيق مع مندوبيها.

– ان صناديق القبض في المطار ستكون جاهزة ايضا لتحصيل الرسوم وتأمين اذن الإخراج والإيصالات الجمركية للمعاملات المنجزة.

لذا نذكر الجميع بوجوب الالتحاق بهذه الورشة خدمة لمصالحكم وعدم تفويت هذه الفرصة التي لا طائل لنا بعدها.

على سبيل العلم فإن عدد الحاويات الجاهزة للكشف يناهز 700 ويشمل البضائع الواصلة ما قبل 4 آب ولغاية 18منه على أمل التمكن من الوصول إلى كشف حوالي 1000 حاوية خلال أيام الجمعة والسبت والأحد لسد العجز المتأتي من حادثة المرفأ”.