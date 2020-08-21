لبنان | إصابتان جديدتان بكورونا في الزرارية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 3 دقائق آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2020 10:51 صباحًا كورونا لبنان أعلنت بلدية الزرارية عن رصد حالتين ايجابيتين جديدتين لمقيمين في البلدة، أب وابنته، ويشتبه في اصابة باقي افراد العائلة، وهم يخضعون جميعا للحجر المنزلي، وطلبت من جميع المخالطين حجر انفسهم، وتبيلغ البلدية لاجراء فحوصpcr للتأكد من حالتهم، كما دعت الاهالي الى التشدد باجراءات الوقاية.

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