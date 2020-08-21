لبنان | توقيف اثنين من أفراد عصابة سرقة سيارات في ضهر البيدر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2020 10:19 صباحًا

ضمن إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات وتوقيف أفرادها، وبعد قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشف هوية أفراد عصابة لسرقة السيارات وتوقيفهم، وآخرها بتاريخ 15-8-2020، في محلة الأوّلي. ومتابعةً لإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، تمكّنت من تحديد هوية أفراد عصابة أخرى تنشط في عمليات سرقة السيارات في مناطق عدّة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم:

ب. ف. (مواليد ۱۹۸۱، لبناني)

ز. ح. (مواليد ۲۰۰۱، لبنانية)

وعلى الأثر، جرى تكليف قوة خاصة لدى الشعبة بكثيف الدوريات على المسالك المحتمل انتقال أفراد العصابة من خلالها إلى منطقة البقاع، ونُصِبَت عدّة كمائن بهدف توقيفهم.

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وبتاريخ 18-8-2020، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من رصد سيارة نوع “هيونداي توكسون” في محلّة ضهر البيدر على متنها المشتبه بهما، حيث تمكنت من توقيفهما، وضبطت السيارة، التي تبين أنها مسروقة بالتاريخ ذاته من محلة المصيطبة/ بيروت.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بانضمامهما إلى عصابة سرقة سيارات وبقيامهما بنقل /6/ سيارات مسروقة نوع “هيونداي توكسون” و”كيا” إلى منطقة البقاع تمهيدا لتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

وتم تسليم السيارة المسروقة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.