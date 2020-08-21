لبنان | الداخلية توضح بعض الفقرات المتعلقة بالاستثناءات من قرار الإقفال العام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة قوى الأمن الداخلي أصدرت وزارة الداخلية مذكرة جديدة أوضحت فيها بعض الفقرات المتعلقة بالاستثناءات من قرار الإقفال العام بالحد الأقصى.



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