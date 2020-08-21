لبنان | إليكم حال الطقس حتى نهاية الأسبوع

توقعات الطقس
يسيطر طقس صيفي اعتيادي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما تنخفض قليلاً بقاعاً. ويستمر تشكل الضباب الخفيف على الجبال القريبة من الساحل.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٤ و ٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة
٢- الأجواء قليلة السحب مع تشكل الضباب الخفيف.
٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٦ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلا بسبب الضباب
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩
طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس صيفي اعتيادي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٤ و ٣٥ درجة، اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل الضباب.
الأحد: طقس صيفي اعتيادي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٥ و ٣٥ درجة، اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة والاجواء غائمة جزئياً مع تشكل الضباب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.