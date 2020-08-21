لبنان | قرار بإجراء الانتخابات الفرعيّة لملء 8 مقاعد الشاغرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين مجلس النواب - أرشيف تداولت معلومات صحافية أن البحث في اللقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي تركّز على ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة الفرعيّة لملء ثمانية مقاعد شاغرة، على أن تُدرس الجوانب اللوجستيّة والماليّة والصحيّة المتصلة بفيروس كورونا.

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