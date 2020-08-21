لبنان | بلدية فنيدق: لإلغاء المناسبات والتجمعات الشعبية في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين بلدة فنيدق دعت بلدية فنيدق إلى إلغاء المناسبات والأفراح والتجمعات الشعبية في البلدة، وذلك “بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1003 تاريخ 18/8/2020 والقاضي بإلغاء جميع المناسبات والأفراح والتجمعات الشعبية حسب المادة الأولى من القرار. وطلبت الإلتزام الكامل بهذا القرار بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، ومن أجل السلامة العامة للحد من إنتشاره، محذرة من أن “كل مخالف سيتعرض للملاحقة القانونية ويتم تنظيم محضر ضبط في حقه”.

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