لبنان | “الأونروا”: 28 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين في 4 مخيمات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت وكالة “الأونروا”، في بيان، أنّ “نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لمخالطين لأشخاص مصابين بكورونا، أظهرت اليوم إصابة 28 شخصاً إضافياً بالفيروس من اللاجئين الفلسطينيين توزّعوا على الشكل التالي: 8 حالات في مخيم برج الشمالي، 5 حالات في مخيم البص، 6 حالات في مخيم برج البراجنة و 9 حالات في صيدا منها 4 حالات في مخيم عين الحلوة”.

وأضافت الوكالة أنّ “الأرقام الإجمالية للمصابين بكوفيد-19 حتى تاريخ 19 آب بلغت 242 حالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين منذ بداية الأزمة”. وأنّها “تتواصل مع وزارة الصحة العامة ومع شركائها واللجان الشعبية وكافة الجهات المعنية. وتتابع عن كثب الحالات وازدياد الأعداد في المخيمات ومناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين”.

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وأشارت إلى أنّها “تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بإجراء الفحوصات للأشخاص الذين خالطوا حالات أثبتت اصابتها بالفيروس، والأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم، ولكن بسبب الإرتفاع الكبير في عدد المصابين والضغط على المختبرات، أصبح إجراء الفحوصات المخبرية في الوقت الحالي مقتصرا على المخالطين المباشرين (المقيمين في نفس المسكن) أو ممن لديهم عوارض المرض أو حالات صحية مزمنة. واليوم تم اجراء 41 فحصا في مخيم برج الشمالي و 26 فحصا في مخيم البص لمخالطين مباشرين”.

ولفتت إلى أنّ “الفحوصات يفضّل إجراؤها بعد يومين أو ثلاثة من مخالطة شخص ثبتت اصابته بكوفيد-19 حتى تكون النتيجة أكثر دقة مع ضرورة التزام الحجر المنزلي حتى 15 يوماً بغضّ النظر عن نتائج الفحوصات. مع فرض الإغلاق التام وتشديد القيود في لبنان بسبب التفشي المتزايد للفيروس”.

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كما شددت “الأونروا” على “دعواتها لجميع لاجئي فلسطين بالإلتزام الكامل بالتدابير الوقائية، مثل التباعد الجسدي، وضع الكمامات، عدم المصافحة أو لمس الوجه والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة”. معتبرة “اننا أمام تحد حقيقي والأرقام التي تسجل في الفترة الأخيرة تشير إلى أنّ عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية واحترام كل شخص لمسؤوليته الفردية والجماعية سيكون له تبعات قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة المجتمع ككل”. وأكدت أنها “ستواصل متابعة كل التطورات وإصدار تحديثات منتظمة”.