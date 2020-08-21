لبنان | مبادرة إماراتية إنسانية جديدة في لبنان

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مبادرة إماراتية إنسانية جديدة في لبنان
باشرت هيئة الهلال الأحمر “أم الإمارات”، تنفذ مبادرة صحية جديدة لعلاج المصابين في حادث انفجار #مرفأ_بيروت في لبنان وتأهيلهم، تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، بتوجيهات من الرئيسة الفخرية للهيئة الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأشارت السفارة الإماراتية، في بيان، إلى أنّ “المبادرة تتضمن علاج المصابين بتشوهات بسبب الانفجار، وتركيب أطراف صناعية للمتأثرين، إضافة إلى تقديم هدايا عينية الى الأطفال المتضررين من الحادث”.
وشرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ هذه التوجيهات بالتعاون مع مكتب منسقية العون الإنساني في السفارة، والصليب الأحمر اللبناني والجهات اللبنانية الأخرى ذات الصلة.
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