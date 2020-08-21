لبنان | نتائج إضافية لفحوص رحلات وصلت إلى بيروت في اليومين الماضيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائح فحوص الـPCR لرحلات وصلت إلى بيروت في اليومين الماضيين، وأظهرت تسجيل حالة إيجابية واحدة بكورونا.

نتائج فحوص رحلات

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