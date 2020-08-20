لبنان | أول حالة وفاة بكورونا في محافظة عكار

كورونا لبنان
سُجلت أول وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” في محافظة عكار، وذلك بعدما قضت “س. س”، من سكان بلدة العبدة، في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، حيث كانت قيد المعالجة من الإصابة بالفيروس.
والضحية الجديدة لفيروس “كوفيد- 19” تبلغ من العمر حوالي 65 سنة، وكانت تعاني من مشاكل صحية، وهي تملك محلا تجاريا في العبدة.
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