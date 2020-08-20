لبنان | المسودة الأخيرة لورقة ماكرون الإصلاحية.. سبع نقاط “ضرورية” مالية وجنائية وتشريعية

سبع نقاط إصلاحية "ضرورية" مالية وجنائية وتشريعية
بعد أقل من سبوعين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت عقب الانفجار المدمر الذي طال مرفأ بيروت في الرابع من آب، بدأت التحركات الفرنسية بالتبلور على صعيد خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي الذي يعاني انهياراً واضحاً منذ سنة على الأقل.
وفي جديد المعلومات فقد نشرت الـLBCI ورقة إصلاحية تتضمن ابرز عناوين الورقة الاصلاحية الفرنسية التي هي محصلة اتصالات اجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع القيادات السياسية اللبنانية وتتضمن عناوين برنامج اصلاحي لحكومة تشكل سريعاً سميت Gouvernement de mission اي حكومة مهمة. وابرز عناوين هذه الورقة:
- – تدقيق جنائي كامل بمصرف لبنان
- – موافقة مجلس النواب السريعة على مشروع قانون بتنظيم الكابيتال كونترول
- – تعديل قانون الكهرباء وتعيين الهئية الناظمة من دون تأخير
- – تعيين هيئة مكافحة الفساد وتوفير اللازم كي تقوم بعملها بشكل كامل
- – فتح الاسواق العامة حيث تكون المنافسة شفافة وحقيقية
- – وضع رزنامة بجلسات عمل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للاسراع بالنقاش
- – اعداد الحكومة لمشاريع القوانين الضروري اقرارها وضرورة تجاوب البرلمان مع اقرارها.
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