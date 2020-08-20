لبنان | المسودة الأخيرة لورقة ماكرون الإصلاحية.. سبع نقاط “ضرورية” مالية وجنائية وتشريعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أقل من سبوعين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت عقب الانفجار المدمر الذي طال مرفأ بيروت في الرابع من آب، بدأت التحركات الفرنسية بالتبلور على صعيد خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي الذي يعاني انهياراً واضحاً منذ سنة على الأقل.

وفي جديد المعلومات فقد نشرت الـLBCI ورقة إصلاحية تتضمن ابرز عناوين الورقة الاصلاحية الفرنسية التي هي محصلة اتصالات اجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع القيادات السياسية اللبنانية وتتضمن عناوين برنامج اصلاحي لحكومة تشكل سريعاً سميت Gouvernement de mission اي حكومة مهمة. وابرز عناوين هذه الورقة: