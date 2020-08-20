لبنان | تعليق روسي على حكم المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
تناولت الناطقة باسم وزارة الخرجية الروسية ماريا زاخاروفا الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فأعلنت أن روسيا طالما كانت داعمة للمحكمة في عملها النزيه وغير المنحاز لكشف المسؤولين عن الجريمة وسوقهم الى العدالة، انطلاقاً من الحرص على احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وضمان الاستقرار وتطوره السلمي.
ولفتت الى ان موسكو تأمل ان يلقى الحكم الصادر في ١٨ آب في لاهاي فهماً صحيحا لدى جميع اللبنانيين وحثهم على تعزيز تضامنهم حمل المصلحة الوطنية الجامعة.
ونوهت زاخاروفا بأن رفيق الحريري طالما عمل في حياته بثبات وبلا مساومة على صون وحدة لبنان وتكاتف ممثلي وقادة كافة الجماعات الطائفية والاثنية في وجه اي محاولات لزرع الانقسام بين ابنائه. وقالت “ان القادة السياسيين مطلوب منهم توحيد جهودهم المشتركة لإخراج وطنهم من الازمة الراهنة والانزلاق الى منحدرات خطيرة.”
واضافت ان موسكو تقدم المساعدة اللازمة للشعب اللبناني الصديق، وتدعو الى حل كافة القضايا الحادة بأيدي اللبنانيين انفسهم في اطار القانون والحوار البناء المفضي الى الوفاق الوطني الشامل ومن دون التدخلات الخارجية.
وشددت على ان موسكو تأمل ان تقوم الجهات الخارجية المعنية بسلوك ما يفضي الى المساعدة الحثيثة في عودة الاوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان الى طبيعتها.
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