لبنان | رقم قياسي جديد بكورونا: 605 إصابات و 4 وفيات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 605 اصابات جديدة بكورونا في لبنان ما رفع مجموع الاصابات الى 10952. كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس.

تقرير وزارة الصحة

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