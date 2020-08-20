لبنان | بعد شهرين من تلويح “شينكر” بها.. عقوبات “ماغنيتسكي” للمرّة الأولى على لبنان قريباً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ 35 دقيقة

تستعدّ الولايات المتحدة لإطلاق عقوبات “ماغنيتسكي” للمّرة الأولى على لبنان في الأيّام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت قناة “MTV”.

يذكر أنّ قانون “ماغنيتسكي” للمساءلة حول حقوق الإنسان قدّمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصدر في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهدف إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين الروس المتّهمين بالفساد. وتم تعديل القانون في 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الانسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.

وفي 2017 تم تفعيل القانون واستخدمه الرئيس دونالد ترامب بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم، بتركيز على متعهدي أشغال فاسدين ومسؤولين حكوميين.

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وفي حزيران الفائت، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر “أن هناك عقوبات ستطبّق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة حزب الله، كذلك عقوبات في إطار قانون “ماغنيتسكي” لمحاربة الفساد في لبنان”

الجدير بالذكر أن قانون ماغنيتسكي هوَ مشروع قانون قُدّم في الأصل من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012. وكان ينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب “سيرغي ماغنيتسكي” في سجنه في موسكو عام 2009.

وفيما بعد وتحديداً في العام 2016 بات القانون مُفعّلاً على مستوى كل دول العالم مما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.