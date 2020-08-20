لبنان | تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين: تعميم سلامة مجحف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ 21 دقيقة

وصف “تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين” في بيان، تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاخير ب “المجحف، إذ أنه يطال فئة قليلة من الطلاب”. وأشار إلى أنه “منذ خمسة أشهر والطلاب اللبنانيون المغتربون في الدول كافة يناشدون الدولة اللبنانية والمصارف وحاكم مصرف لبنان تحرير التحويلات المالية من حسابات ذويهم وإقرار الدولار الجامعي. وبعد وعد بتحقيق المطالب، لم نر الا حبرا على ورق وتعاميم لا تمت للواقع بصلة ولا تنفذ بتاتا”.

أضاف: “أتحفنا اليوم حاكم مصرف لبنان بتعميم جديد أقل ما يقال عنه مجحف بحق التلامذة، فهو يطال فئة قليلة جدا من الطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالعملات الأجنبية وتحديد سقف تحويل سنوي لا يكفي أحيانا حتى لثمن أقساط جامعاتهم (هذا إذا التزمت المصارف بهذا التعميم، فهي لم تلتزم بتعاميم سابقة صادرة عن مصرف لبنان) غفل الحاكم في هذا التعميم عن أغلبية الطلاب المغتربين، فهو لم يبال لأولئك الذين يمتلكون حسابات بالليرة اللبنانية، وهم الأغلبية، ولم يعر إنتباها لمن لا يملك حسابا في البنك، وهو يعول على إقرار الدولار الجامعي ليستطيع تأمين قسط جامعته وبيته”.

وتابع: “إن هذا التعميم لا يشمل أي طالب جديد (سنة 2020 -2021) وهم ليسوا بالأقلية، فالحالة اللبنانية دفعت بالكثيرين الى تقديم طلبات علم في الخارج هذه السنة.

فعلا، لا يتوانى الحكام في لبنان عن مفاجأتنا كل يوم بالإجحاف في حقوقنا والتخاذل في واجباتهم ويرموننا بحلولهم التي لا تمت للواقع أو للمنطق بصلة” .