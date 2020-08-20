لبنان | تعليق صلاة وخطبة الجمعة في عدد من البلدات العكارية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2020 7:09 مساءً

أعلنت دائرة أوقاف عكار، في بيان، “تعليق صلاة وخطبة الجمعة في مركز المحافظة حلبا وفي بلدات: فنيدق وعكار العتيقة ومشحا وبرقايل”، وذلك “بناء على تأكد وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في عدد من البلدات في عكار، وبناء على المصلحة العامة المعتبرة في الشرع”.

وأملت “من الأخوة المصلين، الالتزام بتوجيهات أهل الاختصاص لتجنب آثار هذا الوباء والحيلولة دون انتشاره بين الناس، سائلين الله تعالى أن يرفع عن بلدنا وبلداتنا الوباء والغلاء وأن ننعم جميعنا بالاستقرار والازدهار”.

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وتشهد محافظة عكار ارتفاعا تصاعديا وبشكل يومي بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي وضع كل الجهات الرسمية المعنية، وكذلك هيئات المجتمع المدني، أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة هذا التحدي، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية ضاغطة.

وفي هذا السياق، كثف محافظ عكار المحامي عماد اللبكي اتصالاته مع الجهات المسؤولة كافة، بهدف التشدد بتطبيق الإجراءات الصحية وفق آليات خطة الطوارئ المعلنة، وأبلغ كل رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات أهمية السهر وبجدية مطلقة على تطبيق هذه القرارات والسعي مع كل الهيئات والفاعليات لضبط الأمور ووضع حد لحالة التفلت القائمة، وإبلاغ كل أصحاب المؤسسات والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم والأندية الرياضية والجمعيات بضرورة الالتزام الجدي بحال التعبئة الصحية، وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين، والاهتمام أكثر بالتوعية الصحية وتشجيع الأهالي على الالتزام بمنازلهم والمحافظة على عدم الاختلاط والمسافات الآمنة ووضع الكمامات والتأكيد على النظافة العامة والشخصية وتعقيم كل المشتريات قبل إدخالها الى المنازل”.

وأكد اللبكي ان “النجاح بالمواجهة أمر ممكن للحد من تفشي وباء كورونا، وهذا الأمر يتطلب التعاون بين الجميع والوعي المجتمعي لأهمية الالتزام بالتدابير الصحية بكل جدية ومن دون تهاون، وإلا فإننا مقبلون على واقع صحي صعب للغاية، بشكل يصعب على كل الجهات الصحية المعنية النجاح في هذه المهمة ويضعف القدرات المتوافرة لديها، وهذا ما لا نتمناه أبدا”.

ودعا الجميع الى “عدم الاستهتار والإفادة من تجارب العديد من الدول التي تتمتع بقدرات عالية ومع ذلك فقدت السيطرة على هذا الوباء نتيجة الاستهتار، وهذا واقع لا نتمنى أبدا ان نعيشه”.