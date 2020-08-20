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اشكال
في خطوة مستفزة بلغت الوقاحة والايغال في إستفزاز المواطنين والدفع باتجاه الفتنة والحرب الاهلية.. وقع ظهر اليوم اشكال كبير امام سوبرماركت الرمال في خلدة بين عرب خلدة وعناصر ” حزب الله” على خلفية اقدام عناصر الأخير على تعليق صور ويافطات لعاشوراء أمام منازل العرب في خطوة اعتبروها استفزازية خاصة إنها تأتي بعد اقل من يومين على اتهام المحكمة الدولية لقيادي في الحزب المذكور “سليم عياش” بإغتيال رئيس الوزراء الاسبق الشهيد رفيق الحريري. وقد سجل إنتشار كثيف للجيش اللبناني قرب سوبرماركت رمّال في خلدة ويعمل على اعادة الهدوء الى المنطقة.
علما ان معلومات كانت قد تحدثت عن ان الاشكال جاء نتيجة محاولة رفع صورة لسليم عياش في المحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: خطوة استفزازية جديدة لـ”حزب الله”… محاولة رفع يافطات لعاشوراء وعرب خلدة يقفون بالمرصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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