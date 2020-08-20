لبنان | بالفيديو: خطوة استفزازية جديدة لـ”حزب الله”… محاولة رفع يافطات لعاشوراء وعرب خلدة يقفون بالمرصاد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

في خطوة مستفزة بلغت الوقاحة والايغال في إستفزاز المواطنين والدفع باتجاه الفتنة والحرب الاهلية.. وقع ظهر اليوم اشكال كبير امام سوبرماركت الرمال في خلدة بين عرب خلدة وعناصر ” حزب الله” على خلفية اقدام عناصر الأخير على تعليق صور ويافطات لعاشوراء أمام منازل العرب في خطوة اعتبروها استفزازية خاصة إنها تأتي بعد اقل من يومين على اتهام المحكمة الدولية لقيادي في الحزب المذكور “سليم عياش” بإغتيال رئيس الوزراء الاسبق الشهيد رفيق الحريري. وقد سجل إنتشار كثيف للجيش اللبناني قرب سوبرماركت رمّال في خلدة ويعمل على اعادة الهدوء الى المنطقة.

علما ان معلومات كانت قد تحدثت عن ان الاشكال جاء نتيجة محاولة رفع صورة لسليم عياش في المحلة.