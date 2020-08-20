لبنان | فحوصات PCR ل150 مخالطا في النبطية والجوار والنتائج بعد 48 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

أجرى فريق من وزارة الصحة العامة، بالتنسيق مع بلدية النبطية، فحوصات PCR، ل150 شخصا من المخالطين في مدينة النبطية والبلدات المجاورة، في قاعة مكتبة البلدية.

وأشار رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور علي عجرم، إلى أنه “وبناء على توصيات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، قام برنامج الترصد الوبائي ومن ضمن حملاته في المناطق، بأخذ عينات PCR من المخالطين في النبطية والجوار، والنتائج ستصدر بعد 48 ساعة”.

كذلك لفت عضو بلدية النبطية المهندس خضر قديح، إلى أن “البلدية تجري فحوصات لمخالطين في المدينة والجوار، من ضمن برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، ومن هنا أوجه نداء وتمنيا لكل أهلنا بضرورة الالتزام بجميع الضوابط لمنع تفشي فيروس كورونا، وعلينا أن نلتزم أولا بالتباعد الاجتماعي وبوضع الكمامة، والبقاء في البيت لمن ليس لديه عمل خارجه، فالوضع خطير وحساس”.

وشكر قديح “الفرق التابعة للهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية واسعاف النبطية والصليب الاحمر اللبناني، الذين واكبوا حملتنا اليوم، ونقلوا المخالطين إلى هنا من أماكن وجودهم في منازلهم”.