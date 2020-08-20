- 1/2
- 2/2
كورونا لبنان
أعلنت لجنة الطوارىء في بلدية عكار العتيقة، في بيان، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد في البلدة إلى ثمانية، لافتة إلى أن هذا العدد “غير نهائي والنتائج ستصدر تباعا”.
وقررت إقفال البلدة كليا بدءا من يوم غد الجمعة، وذلك “بعد الاصابات العديدة في حي الساحة، ونظرا لعدد الاحتكاك الكبير الذي تم مع المصابين الجدد في الساحة وجوارها، ونظرا لوجود بعض العوارض لدى المصابين”، داعية الأهالي إلى “اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة”. وطلبت من “كل الأشخاص المحتكين مع المصابين في البلدة، حجر أنفسهم 14 يوما دون الاحتكاك بأحد حفاظا على سلامة عائلاتهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | طوارئ عكار العتيقة: إقفال البلدة كليا بعد تسجيل 7 إصابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.