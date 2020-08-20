لبنان | تسجيل 13 إصابة جديدة في محافظة عكار

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أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا “كوفيد- 19” في المحافظة، تسجيل 13 اصابة جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع “عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم إلى 209 حالات، شفي منهم 119 مصابا، وبقيت 90 حالة إيجابية قيد المعالجة.
كما أعلنت تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الحجر المنزلي والذي بلغ 306 حالات.
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