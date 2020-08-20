لبنان | وهبة بحث مع لوموان في المساعدات الفرنسية والتجديد لليونيفيل

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وهبة التقى لوموان
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة وزير الدولة المسؤول عن السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرنكوفونية في وزارة الخارجية الفرنسية جان- باتيست لوموان، وتناول البحث المساعدات الانسانية الفرنسية وأهمية توفيرها للشعب اللبناني، التي تشكل أساسا لزيارته لبنان.
وبحث الجانبان في المستجدات في المنطقة، وتبادلا الآراء في المواضيع السياسية، لاسيما المشاورات في نيويورك بشأن التجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”.
وكان لوموان قد جال في قصر بسترس، متفقدا الأضرار التي نتجت عن انفجار المرفأ.
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