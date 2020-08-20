لبنان | بلدية رياق حوش حالا: على مخالطي الحالتين المؤكدتين اجراء ال PCR

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 15 دقيقة كورونا لبنان دعت بلدية رياق حوش حالا في بيان، “جميع المخالطين والذين احتكوا بالحالتين المؤكدتين بفيروس كورونا من سكان بلدة رياق الى ضرورة اجراء فحوصات ال PCR في أسرع ما يمكن، حفاظا على سلامتهم ولمنع تفشي هذا الوباء، علما أن الحالتين المصابتين بصحة جيدة وفي الحجر الصحي داخل المنزل”.

وطالبت البلدية ب “ضرورة الالتزام بقرار التعبئة العامة وارتداء الأقنعة (الكمامات)، واتخاذ أنواع الوقاية كافة، واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة”.

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