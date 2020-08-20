لبنان | أبو شرف: على الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه المستشفيات المتضررة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2020 5:12 مساءً

تفقد نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف الأضرار التي لحقت بمستشفى سيدة الوردية في الجميزة ووضعته خارج الخدمة نهائيا.

واوضح ابو شرف ان “تأهيل هذا المستشفى تطلب 15 سنة عمل ضاعت خلال ثوان، وهو اليوم في حاجة ماسة وسريعة الى المساعدات المالية والتجهيزات والمعدات الطبية ليعاود نشاطه ويحافظ على الموظفين والعاملين فيه، علما انه لم يسرح احدا منهم. ويعمل الجميع مثل خلية نحل لتنظيف المستشفى من الركام والزجاج المتناثر.

وأشار ابو شرف الى ان “المسح الاولي للخسائر والاضرار يقدر بما لا يقل عن 10 ملايين دولار ولم يتقدم احد حتى الان للمساعدة في اعادة الترميم”، ووعد “بتأمين الدعم عبر الاتصال بالمنظمات الدولية والهيئات المانحة”، آملا من الدولة ” تحمل مسؤولياتها ومساعدة هذا المستشفى وكل المستشفيات الاخرى المتضررة، كي لا يهاجر الاطباء والممرضات، ويعود لبنان مركز الشرق الاوسط الطبي.