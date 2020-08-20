لبنان | وكالة فيتش تؤكد تصنيف لبنان عند ‭RD‬

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند (‭RD‬) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.

وقالت إنّ لبنان يظل عند (‭RD‬) بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في التاسع من مارس آذار 2020.

وأكّدت الوكالة تصنيف لبنان عند “تعثر محدود عن السداد” للإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وعند (‭CC‬) للعملة المحلية.

ولفتت إلى أن تقدم لبنان في الإصلاح وإعادة هيكلة الديون سيطلب تضافرا أكبر بين النخب السياسية والاقتصادية.