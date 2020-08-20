أعلنت بلدية مشحا أنه تم رصد حالات جديدة وبشكل كبير مصابة بفيروس كورونا في البلدة خلال ال24 ساعة الماضية، وهي مجهولة المصدر ولا تربطها أي صلة بالحالة الأولى.
ودعت في بيان الى ضرورة “التزام المصابين والمخالطين الحجر الصحي، على ان يتم إجراء فحوص للمخالطين تباعا”، مشيرة إلى أن “الوضع بدأ يخرج عن السيطرة وكورونا ينتشر بسرعة في البلدة ويمكن ان يكون مدمرا”.
ودعت أبناء البلدة إلى “ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية والدينية والتجمعات على اختلاف أنواعها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حالات جديدة وأعداد كبيرة مصابة بكورونا في مشحا..والبلدية تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.