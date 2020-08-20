لبنان | حالات جديدة وأعداد كبيرة مصابة بكورونا في مشحا..والبلدية تحذر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية مشحا أنه تم رصد حالات جديدة وبشكل كبير مصابة بفيروس كورونا في البلدة خلال ال24 ساعة الماضية، وهي مجهولة المصدر ولا تربطها أي صلة بالحالة الأولى.

ودعت في بيان الى ضرورة “التزام المصابين والمخالطين الحجر الصحي، على ان يتم إجراء فحوص للمخالطين تباعا”، مشيرة إلى أن “الوضع بدأ يخرج عن السيطرة وكورونا ينتشر بسرعة في البلدة ويمكن ان يكون مدمرا”.

ودعت أبناء البلدة إلى “ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية والدينية والتجمعات على اختلاف أنواعها”.