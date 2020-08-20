لبنان | بهاء الحريري يعلّق على خبر “شحن ايران لنيترات الامونيوم إلى حزب الله”: لا دور لهذه الميليشيا الإرهابية في مستقبلنا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

علّق الشيخ بهاء الحريري على تقرير لصحيفة WELT التي اشارت فيه إلى انّ فيلق القدس الايراني قام بشحن نيترات الامونيوم إلى حزب الله في بيروت عام 2013-2014.

وغردّ على تويتر قائلاً: “إذا كان صحيحا، فإن ردة الفعل ضد حزب الله من قبل لبنان وشعبه يجب أن تكون سريعة”.

وتابع: “لا يوجد أي دور لهذه الميليشيا الإرهابية في مستقبلنا”.