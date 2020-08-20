بهاء الحريري
علّق الشيخ بهاء الحريري على تقرير لصحيفة WELT التي اشارت فيه إلى انّ فيلق القدس الايراني قام بشحن نيترات الامونيوم إلى حزب الله في بيروت عام 2013-2014.
وغردّ على تويتر قائلاً: “إذا كان صحيحا، فإن ردة الفعل ضد حزب الله من قبل لبنان وشعبه يجب أن تكون سريعة”.
وتابع: “لا يوجد أي دور لهذه الميليشيا الإرهابية في مستقبلنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الحريري يعلّق على خبر “شحن ايران لنيترات الامونيوم إلى حزب الله”: لا دور لهذه الميليشيا الإرهابية في مستقبلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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