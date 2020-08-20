لبنان | جعجع: حكم المحكمة الدولية ربع حكم… وعلى الدولة تسليم المتهم سليم عياش

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 16 دقيقة

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” أن أكثرية حيثية العمل في حكم المحكمة الدولية مبنيّ على عمل وسام عيد ووسام الحسن ومن هذا المنطلق أوجّه لهما تحية كبيرة.

وقال: “حكم المحكمة الدولية هو ربع حكم إنطلاقاً من الظروف التي عملت خلالها بدءاً من تطيير أدلة في مسرح الجريمة وصولاً إلى نظام المحكمة وأنّ أيّ متهم لم يسلّم نفسه”.

ورأى جعجع أنه على الرغم من العوامل القاهرة تمكّنت المحكمة من تأكيد أمور عدّة منها أنّ عملية اغتيال الحريري هي عملية إرهابية لأهداف سياسية والمسؤولية المباشرة لأحد كوادر “حزب الله” سليم عياش في العملية ولا أحد يظنّ أن شخصاً لوحده تمكّن من تنفيذ هكذا عملية بمفرده.

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وأضاف: “بعد صدور حكم المحكمة تبيّن أن المحكمة غير مسيّسة وأقلّ الإيمان تنفيذ حكمها وتقع على الدولة اللبنانية مسؤولية كبيرة في هذا الاطار فإما تسليم سليم عياش وإمّا دقّ آخر مسار في نعش هذه الدولة”.

ورأى أن حقنا في تنفيذ قرار المحكمة نأخذه من الدولة اللبنانية وتحديداً من السلطة التنفيذية وعلى كلّ شخص تحمل مسؤوليته.

وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، شدد جعجع في حديثه على ألا ثقة لنا بالتحقيقات الداخلية التي تُجرى على خلفية انفجار 4 آب لأنّ الدولة على كل المستويات متّهمة وسنوقّع مع المتضررين من إنفجار المرفأ على عريضة للمطالبة بتحقيق دولي.