لبنان | رئيس بلدية فنيدق يدعو خطباء المساجد الى إغلاقها خلال صلاة الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 41 دقيقة فنيدق طلب رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي من أئمة وخطباء المساجد ولجانها في بلدة فنيدق إغلاق المساجد بسبب إنتشار وباء فيروس كورونا بشكل سريع يومي الجمعة تاريخ 21/8/2020 والجمعة بتاريخ 28/8/2020، إلغاء صلاة الجمعة من باب الحرص على المصلين والتقيد التام خلال تأدية أوقات الصلوات الخمسة. ووجه رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي، كتابا الى خطباء المساجد ولجانها بإغلاق المساجد خلال صلاة الجمعة بناء على قرار الإقفال العام، وجاء فيه: “بناء على توصيات دار الفتوى في لبنان ودائرة الأوقاف الإسلامية في عكار، نطلب من أئمة وخطباء المساجد ولجانها في بلدة فنيدق إغلاق المساجد بسبب إنتشار وباء فيروس كورونا بشكل سريع يومي الجمعة تاريخ 21/8/2020 والجمعة بتاريخ 28/8/2020، إلغاء صلاة الجمعة من باب الحرص على المصلين والتقيد التام خلال تأدية أوقات الصلوات الخمسة من أجل السلامة العامة للحد من إنتشاره والإنتباه وأخذ الحيطة والحذر”.

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