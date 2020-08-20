لبنان | الرئيس عون: أدعو لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر “تويتر” كاتبا: “أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة”.

وفي الوقت الذي يدعو فيه رئيس الجمهورية لكفاءات للتمثل صوت الناس، لا يزال لبنان يعاني من فراغ حكومي عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

ولا يزال الرؤساء يجلسون على الكراسي من دون أي جهد للتوصل إلى حكومة اختصاصيين تحاكي مطالب الناس، أو حتى الدعوة إلى استشارات.