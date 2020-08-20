لبنان | بلدية كفرحبو: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

سجلت بلدية كفرحبو الضنية أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت البلدية إلى أن المصاب أ. ح بادر الى حجر نفسه تلقائيا واعلام رئيس البلدية بالامر، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.

وجاء في البيان:

“أعلنت بلدية كفرحبو في الضنية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن المصاب أ. ح بادر الى حجر نفسه تلقائيا واعلام رئيس البلدية بالامر، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.

ودعت البلدية في بيان، السكان الى “الحذر وعدم الاستهتار بحياتهم وحياة عائلاتهم”، مشددة على “ضرورة التزام توجيهات وزارة الصحة العامة لجهة تدابير الوقاية واستعمال الكمامات وعدم الاختلاط وتجنب المصافحة والتقبيل”.

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وأشادت بـ”الحس العالي بالمسؤولية للمصاب الذي بادر الى حجز نفسه تلقائيا”.

في سياق متصل، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الثلاثاء من اننا جميعاً أمام تحد حقيقي بسبب فيروس كورونا والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة.

وأشار الوزير حسن إلى ان ارتفاع الأرقام كان مبرراً عندما فتحنا البلد في الأول من تموز لكن الانفجار الذي حدث أثر كثيرا على الأرقام التي بدأت تظهر اليوم.

وكشف حسن في حديث لإذاعة “صوت لبنان” أن إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم على ثلاث أقسام: المطار، مدينة بيروت، وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1 في الألف وبالتالي يمكن السيطرة عليه.

وقال حسن: إننا “نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة اسبوعين ويجب أن نكون على مستوى واحد من تحمل المسؤولية”.