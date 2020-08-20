لبنان | عصابة سرقة سيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ دقيقتين

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة كل من ح. ر. (مواليد 1990، لبناني)، ح. ف. (مواليد 1985، لبناني).

وهما من أصحاب السوابق، الأول، بجرائم: قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة وسطو مسلح، مخدرات، تزوير واستعمال مزور.

الثاني: بجرائم طعن بالسكين، ومحاولة قتل، ترويج عملة مزورة، سرقة، سرقة سيارات، إطلاق نار، تهديد، تزوير، استعمال مزور، واحتيال. وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة سيارات.

وتم توقيفهما: الأول على متن سيارة نوع “هيونداي أكسنت” مستأجرة – تبين أنها تستخدم في عمليات سرقة السيارات- والثاني على متن سيارة من النوع ذاته، وتبين انها سرقت بتاريخ توقيفهما، من محلة الدكوانة.

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بتفتيشهما والسيارتين، عثر على: بندقية كلاشينكوف مع ممشط، سكين، وأدوات تستخدم لسرقة السيارات(عدَّة).

بالتحقيق معهما، اعترفا بتشكيلهما عصابة لسرقة السيارات من مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأنهما نفذا أكثر من /6/ عمليات سرقة سيارات من نوع كيا بيكانتو وهيونداي طراز توكسون واكسنت، من مناطق: الرملة البيضاء، المصيطبة، الحازمية، الزلقا، الجديدة والدكوانة. إضافة إلى محاولة سرقة سيارة نوع “هيونداي توكسون” من منطقة المنصورية ليل تاريخ ألقاء القبض عليهما، وانهما نقلا السيارات المسروقة إلى منطقة البقاع، حيث يتم تهريبها إلى داخل الأراضي السورية. كما اعترفا أنهما يستخدمان لوحات مزورة خلال تنفيذ عمليات السرقة.

أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.