لبنان | تعميم بعدم إقامة التجمعات في عاشوراء تفاديا لانتشار الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ 12 دقيقة

طلب محافظ النبطية إبلاغ مختلف الجهات بما فيها الجمعيات والهيئات التي تقوم بدعوة الناس الى التجمع لإحياء مراسم عاشوراء وإقامة المجالس، ضرورة التقيد والتزام عدم إقامة التجمعات، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين والإحالة على النيابة العامة الاستئنافية.

وجاء في البيان:

طلب محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، في تعميم أصدره اليوم، من رؤساء البلديات “إبلاغ مختلف الجهات بما فيها الجمعيات والهيئات التي تقوم بدعوة الناس الى التجمع لإحياء مراسم عاشوراء وإقامة المجالس، ضرورة التقيد والتزام عدم إقامة التجمعات، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين والإحالة على النيابة العامة الاستئنافية، لتعريضهم السلامة العامة للخطر والمساهمة في زيادة انتشار الفيروس، حرصا على الصحة والسلامة العامة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، واستنادا الى قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1003 تاريخ 18/8/2020، الذي يشدد فيه على منع كل التجمعات الشعبية والمناسبات الاجتماعية على أنواعها”.