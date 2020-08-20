لبنان | بهاء الحريري ينضم إلى “تويتر” وهذه أولى تغريداته

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ 3 دقائق

أنشأ الشيخ بهاء الحريري حساباً شخصياً له على “تويتر”، وهو حساب وحيد وموثّق، هدفه التقرب اكثر من اللبنانيين واطلاعهم على مواقفه من الاحداث الراهنة والخطوات التي يقوم بها في سبيل مشروعه الداعم لهم الذي سبق ان اعلن عنه، إضافة إلى رصد رأيهم ومطالبهم وطموحاتهم.

بعد صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال والده الشهيد غرّد بهاء الحريري قائلاً “رحم الله والدي الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء الذين ارتقوا ليبقى #لبنان سيداً حراً مستقلاً لا تحكمه الميليشيات و الوصاية الخارجية”، وقد ارفق التغريدة بصورة لوالده الشهيد ممهورة بعبارة رفيق بهاء الدين الحريري شهيد لبنان.

يحرص بهاء الحريري على مشاركة متابعيه بكل ما يتعلق به، سواء آرائه ومواقفه مما يدور في لبنان، او المقابلات التي يجريها على وسائل الاعلام المحلية، العربية والدولية، وحتى مقالات ومواضيع صحفية، يرى أنه من المهم أن يطلع اللبنانيون عليها.

والجدير بالذكر أن حساب الشيخ بهاء لاقى تفاعلاً واسعاً من قبل رواد “تويتر”.