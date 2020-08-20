لبنان | دياب: في الهجرة قرار بالعودة إلى إصلاح يبني دولة عادلة وقوية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ 40 دقيقة رئيس الحكومة حسان دياب اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه “في الهجرة قرار بالعودة إلى إصلاح يبني دولة عادلة وقوية”. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “في الهجرة دعوة لمغادرة الأنانيات إلى روح الجماعة التي تشدّ أواصر الوحدة الوطنية”. وأضاف: “لعل دروس الهجرة تمنح اللبنانيين أملاً ببناء الدولة التي يطمحون إليها”.

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