لبنان | خلية أزمة كفرعبيدا: البلدية خصصت مركزها الثقافي للحجر لمن لا مكان له

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كورونا لبنان
خصصت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا المركز الثقافي البلدي للحجر الصحي لكل شخص من أبناء كفرعبيدا ملزم بالحجر وليس لديه مكان خاص.
وأعلنت أنه تم حجر عدة أشخاص من أبناء البلدة الوافدين من الخارج.
وجاء في بيان أصدرته: “ذكرت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا أهالي البلدة والمقيمين فيها بأن “البلدية خصصت المركز الثقافي البلدي للحجر الصحي لكل شخص من أبناء كفرعبيدا ملزم بالحجر وليس لديه مكان خاص، وقد تم حجر عدة أشخاص من أبناء البلدة الوافدين من الخارج”.
وطلبت من الجميع “عدم الخوف والهلع أو نشر الذعر من إصابات محتملة”.
وشددت على “ضرورة التزام وسائل الوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع وعدم التردد بالاتصال بأحد أعضاء خلية الأزمة لدى الشعور بأعراض العدوى أو لدى مخالطة أي شخص تبين أنه مصاب بالفيروس”.
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